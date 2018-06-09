تعرف على أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول أنحاء العالم منتصف الشهر الجاري، لبدء منافسات كأس العالم والتي تنطلق بالعاصمة الروسية موسكو.

ويشارك المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، في المحفل الدولي بعد غياب دام أكثر من 28 عامًا بعد احتلاله صدارة المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية، حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من السعودية، وروسيا، والأوروجواي.

ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز 4 منتخبات مرشحة للفوز بأكبر بطولات العالم من خلال التقرير الآتي:

1- "ألمانيا"

يأتي المنتخب الألماني بقيادة يواكيم لوف، المرشح الأول للفوز باللقب، بإعتباره حامل النسخة الأخيرة أمام المنتخب الأرجنتيني في البطولة التي أقيمت بالعاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو 2014.

وتعج الماكينات الألمانية، بالعديد من النجوم والتي ستحمل لواء بلادها لتكرار الإنجاز وحمل اللقب للمرة الثانية على التوالي حيث يضم بين صفوفه توماس مولر، والحارس مانويل نوير، وتوني كروس لاعب وسط ريال مدريد والحاصل على بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي، مؤخرًا.

2- "البرازيل"

يحتل المنتخب البرازيلي المرتبة الثانية ضمن المرشحين بالفوز بلقب المونديال، على اعتباره أكثر المنتخبات حاملة للقب التاريخي.

وبرغم ابتعاد منتخب السيلساو، عن منصة التتويج منذ آخر بطولة في كوريا واليابان عام 2002، إلا أنه يظل مرشحًا للفوز بالكأس الأغلى بفضل نجومه ومواهبه المتواجدة بدوريات أنحاء العالم.

وتمتلك السامبا البرازيلية، العديد من النجوم التي تؤهلها للعودة لمنصات التتويج، حيث تضم كلًا من خيسيوس، وكوتينهو وباولينو لاعبي برشلونة الإسباني، ومارسيللو ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى نيمار دا سيلفا صاحب الصفقة الأغلى لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي، بمبلغ 220 مليون يورو إلى برشلونة الإسباني.

3- "إسبانيا"

يعد المنتخب الإسباني، من أهم وأفضل المنتخبات المرشحة للفوز باللقب مجددًا، بعد التتويج به عام 2010، على حساب هولندا في البطولة التي أقيمت بجنوب إفريقيا.

ويأتي الشياطين الحمر، ضمن المرشحين باعتبار أن لاعبيهم الأكثر مشاركة في الدوريات العالمية هذا العام، بالإضافة إلى استحواذ أنديتها على بطولات الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا بعد تتويج أتليتكو مدريد بلقب كأس اليوروباليج، وريال مدريد الحاصل على بطولة دوري أبطال أوروبا في الثلاثة نسخ الأخيرة.

ويحمل المنتخب الإسباني، العديد من النجوم بين صفوفه يعد أبرزهم دي خيا الحارس لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي والمتوج بأفضل حارس بالبريميرليج، والمداف سيرجيو راموس، وجيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، ودييجو كوستا لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، والمتوج مؤخرًا مع فريقه ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

4- " فرنسا"

يعتبر المنتخب الفرنسي، من أهم الأسماء المرشحة للفوز ببطولة المونديال، هذا العام عقب التتويج بها عام 1998 على حساب البرازيل، في البطولة التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.

ورغم فشل الديوك الفرنسية، في الفوز بلقب بطولة الأمم الأوروبية التي أقيمت في بلادها مؤخرًا، عندما حلت ثانية بعد المنتخب البرتغالي المتوج باللقب، إلا أنها تظل من الفرق العظمى المؤهلة للظفر باللقب مجددًا.

ويضم المنتخب الفرنسي، بين صفوفه العديد من الأسماء الأبرز حول العالم ويعد أبرزهم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، وأوليفيه جيرو، القادرين بالعودة بمنتخب بلادهم للفوز بكأس العالم من الأراضي الروسية.