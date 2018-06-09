مرتضى منصور: أرحب بعودة جماهير الزمالك "الملتزمة" للمدرجات

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، على ترحيبه الشديد بعودة الجماهير الزملكاوية الملتزمة للتواجد في مباريات الفريق المقبلة، مؤكدا بأن عودتهم للاندماج مع الجماهير العادية أمر إيجابي للغاية وفى مصلحتهم.

وأضاف رئيس الزمالك، بأنه لا توجد أي أزمة نهائيا مع الجماهير في المدرجات أو النادي، طالما أن الالتزام سيكون هو شعار المرحلة المقبلة، وأن مجلس الإدارة يفتح صفحة جديدة مع الجماهير.

وطلب مرتضى منصور، بأن تندرج الجماهير الزملكاوية تحت شعار "الزمالك فقط لا غير"، وتساند النادي وتدعمه، وأن يعود السلوك الحضاري للمدرجات.