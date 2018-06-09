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عاجل.. أبو ريدة يجري تحقيقا في تجاوز أحد أعضاء مجلس الجبلاية

السبت 09/يونيو/2018 - 03:34 ص
عاجل.. أبو ريدة يجري تحقيقا في تجاوز أحد أعضاء مجلس الجبلاية
هاني أبو ريدة
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علاء خليف
 

قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء تحقيق داخلي عاجل في تجاوز أحد أعضاء مجلس الجبلاية.

 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الواقعة وتفاصيلها والعضو المذكور ونتائج التحقيق في بيان رسمي صادر من اتحاد الكرة.

 

ويكشف اتحاد الكرة في بيانه الرسمي عن كافة التفاصيل والإجراءات التي اتخذت في تلك الواقعة كما سيتم الإعلان عن كل شيء.

 

كان اتحاد الكرة برئاسة المهندس أبو ريدة شاركوا في حفل تسليم درع الدوري الممتاز للنادي الأهلي في الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء الجمعة، قبل أن يطير أبوريدة بعدها مباشرة إلى موسكو لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجانه المختلفة.

 

المزيد عن: هاني أبو ريدة عاجل رياضة تسليم الدرع الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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