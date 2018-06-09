ماذا قدم منافسو مصر في الوديات قبل كأس العالم؟.. عقم هجومي روسي وهزائم سعودية متتالية
تبدأ بطولة كأس العالم للمنتخبات في روسيا 2018، خلال شهر
يونيو الجاري، وتحديدا ستكون مباراة الافتتاح يوم 14-6-2018، وسيشارك المنتخب المصري
في هذة النسخة بعد غياب 28 عاما.
وأسفرت قرعة البطولة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى،
والتي تضم كل من "روسيا - الأوروجواي - السعودية".
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير، نتائج
منافسي منتخب مصر في المباريات الودية قبل المونديال.
1- روسيا:
خاض منتخب روسيا 7 وديات قبل بداية كأس العالم، حيث لم يحقق
الفوز في أي لقاء، وخسر 4 مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات أمام إيران وإسبانيا وتركيا،
وسجل 6 أهداف فقط، واهتزت شباكه في 13 مباراة.
2- السعودية:
لعب المنتخب السعودي 7 لقاءات ودية حتى الآن، استعدادا لمونديال
روسيا 2018، حيث فاز في مواجهتين، وخسر 4 لقاءات، وتعادل في مباراة وحيدة أمام منتخب
أوكرانيا، وأحرز مهاجموه 7 أهداف، بينما سجل في مرماه 12 أهداف.
3- أوروجواي:
فضل منتخب الأوروجواي أن لا يخوض وديات كثيرة مثل باقي المنتخبات،
حيث لم يلعب إلا 3 مباريات، وحقق الفوز في كل منهم، على منتخب التشيك بنتيجة 2-0، وعلى
منتخب ويلز بنتيجة هدف نظيف، وعلى منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-0، ويعد منتخب السيليستي
من أقل المنتخبات خوضا للمباريات الودية قبل بطولة كأس العالم.