عاجل.. مصادر لـ"الفجر": ترشيح الدكتورة هالة زايد وزيرا للصحة بدلًا من أحمد عماد الدين

علمت "الفجر" من مصادر، بعد استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه من المتوقع ترشيح الدكتورة هالة زايد، وزيرة للصحة بدلًا من الدكتور أحمد عماد الدين، ومن المتوقع إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على الأسماء المرشحة للوزراء الجُدد.





وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية.





وقالت مصادر، إن هناك تعديلا وزاريا شاملا سيتم الإعلان عنه خلال أيام، مرجحة أن يكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك يشمل عددا من الحقائب الوزارية تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٣ حقيبة وزارية، فضلًا عن تغيير عدد من المحافظين لا يقل عن ١٥ محافظة.