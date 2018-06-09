فضيحة كارثية.. السلام الوطني لإسرائيل في إعلان مصري شهير برمضان (فيديو)
السبت 09/يونيو/2018 - 03:21 ص
أحمد رمضان متولي
رصد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حجم التشابه بين السلام الوطني لدولة الاحتلال الإسرائيلي "هاتيكفاه"، مع الموسيقى التي صاحبت إعلانًا شهيرًا يذاع على مدار رمضان الحالي من غناء المطربة نسمة محجوب.
وقارن نشطاء التواصل الاجتماعي بين اللحنين بالإعادة البطيئة ليكتشفا أن لحن السلام الوطني للاحتلال تم بالفعل توظيفه في الإعلان.
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