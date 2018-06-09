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مصادر تكشف بالأسماء 7 وزراء جدد في حكومة مصطفى مدبولي

السبت 09/يونيو/2018 - 03:20 ص
مصادر تكشف بالأسماء 7 وزراء جدد في حكومة مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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الفجر
 
كشفت مصادر، أبرز الترشيحات للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد.

وقالت المصادر، إن المرشح لوزارة الصحة هو الدكتورة هالة زايد، بدلًا من أحمد عماد الدين، وأشرف صبحي مرشح لوزارة الشباب والرياضة بدلًا من المهندس خالد عبدالعزيز، وياسمين فؤاد مرشحة لوزارة البيئة بدلًا من خالد فهمي.

أما وزارة الصناعة، وفقًا للمصادر، فإن أبرز المرشحين لها هو عمرو نصار، ومحمد معيط مرشح لوزارة المالية، ومحمد عيسى مرشح لوزارة القوى العاملة، ومحمود شعراوي، مرشح لوزارة التنمية المحلية.
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