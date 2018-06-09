جهاز الأهلي السابق في احتفالية تسلم درع الدوري

حرص أحمد أيوب وسيد معوض وطارق سليمان، أعضاء الجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد مساء أمس الجمعة، في حفل تسليم درع الدوري، الذي يقيمه اتحاد الكرة، والشركة الراعية للكرة المصرية، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان لاعبو الأهلي قد حرصوا على التجمع في مقر النادي بالجزيرة، قبل التوجه إلى الحفل، وقاموا بالتقاط الصور مع «الدرع» أمام النصب التذكاري لشهداء الأهلي، للتأكيد على مشاركة جماهير الأهلي في جميع البطولات والإنجازات التي يحققها فريق الكرة.