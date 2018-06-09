ننشر أسماء مصابي عمال حادث زراعي الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير امن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المحافظة يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة 18 شخصا من عمال المزارع، وهم محمد أبو علي سليمان 45 عامًا، وسمير سليمان محمد 19 عامًا، وشروق ماهر السيد 10 سنوات، وعلي زهير عبد العزيز 13 عامًا، وسليمان سمير محمد 16 عامًا، وعلي سمير سليمان 10 سنوات، ومحمد فتح الله أحمد 15 عامًا، ومحمد حسين شريف 15 عامًا، وعبد الحميد إبراهيم 13 عامًا، ورائد محمد فاروق 14 عامًا، وأحمد محمد محمد 13 عامًا، وعلاء أبوجرير علي 11 عامًا، وشقيه السيد 10 سنوات، وسلوى سمير سليمان 17 عامًا، وأسماء إبراهيم علي 16 عامًا، وعبير ماهر السيد 13 عامًا، وإسراء مسلم شريف 15 عامًا، وأحمد حسان شريف 10 سنوات، جميعهم مقيمين محافظة الشرقية.



جاء ذلك إثر حادث تصادم سيارة نقل كانوا يستقلونها مع جرار زراعي علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي إمام مفارق خيري التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وعلي الفور تم نقل جميع المصابين الي مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين.



حصلت " بوابة الفجر " علي أسماء 18 شخصا من عمال المزارع، وذلك إثر حادث تصادم سيارة نقل كانوا يستقلونها مع جرار زراعي علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي إمام مفارق خيري التابعة لمركز ومدينة القصاصين.