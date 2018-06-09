أبو ريدة يطير لروسيا مباشرة بعد تسلم الأهلي لدرع الدوري

غادر المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، القاهرة متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي يشارك فيها أبو ريدة بصفته عضو مجلس "فيفا"، ورئيسا وعضوا ببعض اللجان التي تبدأ اجتماعاتها ظهر اليوم السبت.

كما يشارك أبو ريدة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي "كونجرس الفيفا" والذي سيتم خلاله الإعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم عام ٢٠٢٦.

ومن المنتظر أن ينهي أبو ريدة اجتماعات الفيفا قبل الانتقال إلى مدينة ييكاتنبرج ليبيت مع المنتخب الوطني قبل موقعة أوروجواي في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم.

أبو ريدة سافر مباشرة بعدما سلم درع الدوري للأهلي في حفل ضخم أقامته شركة بريزنتيشن سبورت بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.