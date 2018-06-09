مصادر تكشف الوزراء المرجح مغادرة مناصبهم وأبرز المرشحين الجدد

كشفت مصادر أن بعض الوزراء من المرجح مغادرتهم مناصبهم، مع تشكيل المهندس مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة.





وأضافت، أن الوزراء المرجح مغادرتهم هم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، خالد فهمي وزير البيئة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة.





وأوضحت المصادر أن الدكتور عاصم الجزار نائب الوزير للتطوير الحضري هو الأقرب لتولي حقيبة الإسكان، خلفا للمهندس مصطفي مدبولي الذي تولي رئاسة مجلس الوزراء.





وأشارت المصادر، إلى أن تكليف "الجزار" بتسيير أعمال الوزارة أثناء تولي "مدبولي" قائمًا بأعمال رئيس الوزراء خلال رحلة علاج المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في نوفمبر الماضي، كان بمثابة عملية إعداد لـ"الجزار" حتى يكون وزيرًا للإسكان في الفترة المقبلة.





وقالت المصادر، إن المهندس جورج عياد خبير الطاقة الدولي ونائب رئيس حزب مصر المستقبل، دخل من ضمن الترشيحات لتولي حقيبة وزارة البيئة خلفًا للدكتور خالد فهمي.





يذكر أن "عياد" كان الأمين العام لحملة "يلا سيسي" والتي أقامت العديد من الفعاليات لدعم الرئيس السيسي في حملته الانتخابية الأخيرة.