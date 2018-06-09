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كارمن بصيص حامل من ظافر العابدين فى "ليالي أوجيني"

السبت 09/يونيو/2018 - 02:58 ص
كارمن بصيص حامل من ظافر العابدين فى ليالي أوجيني
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مريم الشريف
 

فوجىء دكتور "فريد" الذى يجسد دوره الفنان ظافر العابدين في مسلسل "ليالي أوجيني"، بحمل زوجته "عايدة" كارمن بصيص، بعدما كان يفكر في طلاقها لكي يتزوج من حبيبته "كريمة" أمينه خليل.

واعترفت "كريمة" في ذات الوقت لـ "فريد" فى جواب أرسلته له، بأن زوجها "إسماعيل" لا يزال على قيد الحياة ولكنه فاقد للذاكرة، الأمر الذي أغضب "فريد" حيث كان يفكر فى الزواج منها.

مسلسل "ليالي أوجينى" يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، أمينة خليل، كارمن بصيص، مراد مكرم، نادين والعمل من إخراج هانى خليفة.


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