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إصابة مذيع شهير بماسبيرو بعد انقلاب سيارته على طريق العلمين.. تعرف على التفاصيل (صور)

السبت 09/يونيو/2018 - 02:43 ص
إصابة مذيع شهير بماسبيرو بعد انقلاب سيارته على طريق العلمين.. تعرف على التفاصيل (صور)
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تعرض جورج رشاد المذيع بماسبيرو، لحادث تصادم بسيارته أدى إلى انقلابها إثر انفجار إطارها على طريق العلمين. 


وتم نقل جورج إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث أصيب بكسر في ذراعه وقدمه فيما تعرض أفراد أسرته لإصابات مختلفة.


يذكر أن قيادات قطاع الأخبار حرصت على متابعة آخر تطورات الحادث وإجراء مكالمات هاتفية مع الإعلامي لمتابعة حالته والاطمئنان على صحته.


إصابة مذيع شهير بماسبيرو بعد انقلاب سيارته على طريق العلمين.. تعرف على التفاصيل (صور)
إصابة مذيع شهير بماسبيرو بعد انقلاب سيارته على طريق العلمين.. تعرف على التفاصيل (صور)
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