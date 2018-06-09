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عاجل.. محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف العالمية قبل انطلاق المونديال

السبت 09/يونيو/2018 - 02:35 ص
عاجل.. محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف العالمية قبل انطلاق المونديال
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

جاء الدولي المصري محمد صلاح، نجمنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، ليتصدر أغلفة الصحف الأجنبية، قبل أيام من قيادته للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

 

ويأمل صلاح في التعافي سريعا، للحاق بمنتخب مصر في مباراته الأولى بالمونديال أمام أوروجواي يوم 15 يونيو الجاري.

 

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بكأس العالم، رفقة كل من السعودية وأوروجواي وروسيا "البلد المستضيفة".

عاجل.. محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف العالمية قبل انطلاق المونديال
عاجل.. محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف العالمية قبل انطلاق المونديال
عاجل.. محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف العالمية قبل انطلاق المونديال
عاجل.. محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف العالمية قبل انطلاق المونديال
عاجل.. محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف العالمية قبل انطلاق المونديال
المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح ليفربول رياضة المونديال الصحف الأجنبية أغلفة المجلات أغلفة الصحف أخبار الرياضة
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