عاجل.. محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف العالمية قبل انطلاق المونديال

جاء الدولي المصري محمد صلاح، نجمنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، ليتصدر أغلفة الصحف الأجنبية، قبل أيام من قيادته للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ويأمل صلاح في التعافي سريعا، للحاق بمنتخب مصر في مباراته الأولى بالمونديال أمام أوروجواي يوم 15 يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بكأس العالم، رفقة كل من السعودية وأوروجواي وروسيا "البلد المستضيفة".