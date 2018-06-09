ختام البطولة الودية لناشئات كرة القدم برعاية السفارة السويسرية في نادي الصيد (صور)

احتضنت ملاعب نادي الصيد بالدقي اليوم، حفل ختام البطولة الودية لناشئات كرة القدم المُقامة برعاية السفارة السويسرية بمصر، على ملاعب الصيد واستمرت فعالياتها على مدار يومين.

وقام بضربة البداية خلال مباراة النهائي اليوم، السيد محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد بصحبة السفير السويسري بول جارنييه الذي حرص على حضور فعاليات البطولة.

وحضر ختام البطولة اليوم، مجلس إدارة النادي برئاسة محسن طنطاوي، وإيهاب حشيش أمين صندوق النادي والسادة الأعضاء محمد الشرقاوي، وإيمان كريم، وأحمد مجيب، وأحمد الشاذلي ، ومحمد السحرتي، وحسين أبو السعود، ونورا أورخان مقررة لجنة العلاقات العامة بالنادي وشيرين شمس مدير النادي ومساعده محمد غباشي .

كما شهد ختام البطولة أيضًا حضور كلًا من باليترتا أليكو مسؤولة الأمم المتحدة للكرة النسائية بمصر وتاتيانا هاني رئيسة نادي زيورخ السويسري، بالإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم على رأسهم خالد لطيف.