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عاجل.. إصابة 18 عاملا في حادث تصادم على "زراعي الإسماعيلية"

السبت 09/يونيو/2018 - 03:01 ص
عاجل.. إصابة 18 عاملا في حادث تصادم على زراعي الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
أصيب 18 شخصا من عمال المزارع، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم سيارة نقل كانوا يستقلونها مع جرار زراعي علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي إمام مفارق خيري التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

كان اللواء محمد علي حسين مدير امن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المحافظة يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة 18 شخصا من عمال المزارع، وذلك إثر حادث تصادم سيارة نقل كانوا يستقلونها مع جرار زراعي علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي إمام مفارق خيري التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وعلي الفور تم نقل جميع المصابين الي مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين.
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