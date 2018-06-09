عاجل.. إصابة 18 عاملا في حادث تصادم على "زراعي الإسماعيلية"



كان اللواء محمد علي حسين مدير امن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المحافظة يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة 18 شخصا من عمال المزارع، وذلك إثر حادث تصادم سيارة نقل كانوا يستقلونها مع جرار زراعي علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي إمام مفارق خيري التابعة لمركز ومدينة القصاصين.



وعلي الفور تم نقل جميع المصابين الي مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين.



أصيب 18 شخصا من عمال المزارع، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم سيارة نقل كانوا يستقلونها مع جرار زراعي علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي إمام مفارق خيري التابعة لمركز ومدينة القصاصين.