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مشاهدة مسلسل "بالحجم العائلي" اليوم بث مباشر

السبت 09/يونيو/2018 - 02:14 ص
مشاهدة مسلسل بالحجم العائلي اليوم بث مباشر
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "بالحجم العائلي" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"بالحجم العائلي" بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، وتدور الأحداث حول ‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في فندق بإحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه، لكن يبدو أن زوجته لها رأي أخر.



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