محمد صلاح يكشف عن أسوأ لحظة في مسيرته الكروية

علق محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية "كييف".

وقال الفرعون المصري خلال حوار حصري مع صحيفة "الماركا" الإسبانية: "الخروج الإضطراري من نهائي كييف كانت أسوأ لحظة في مسيرتي".

واعترف "صلاح" إنه مر بوقت صعب للغاية عقب إصابته في النهائي الأوروبي، قائلًا: "بدأت أفكر في إنني سوف أغيب عن بطولة كأس العالم، لقد كنتُ مدمرًا".

وفيما يتعلق بتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم، أكد: "بالنسبة لنا التأهل لكأس العالم يكاد يكون مثل فوز إسبانيا باللقب".