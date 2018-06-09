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محمود الخطيب: "عائلة الأهلي" الأساس الذي نواجه به الظروف والتحديات

السبت 09/يونيو/2018 - 02:06 ص
محمود الخطيب: عائلة الأهلي الأساس الذي نواجه به الظروف والتحديات
الأهلي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن الترابط والتكاتف أحد أهم السمات التي يتميز بها النادي عن غيره من الأندية في العالم، وذلك لوجود ما يشبه "السلسلة الذهبية" التي تربط الجميع، ويتوارثون القيم والبطولات.

 

وأشار إلى أن "عائلة الأهلي"، التي تضم الجماهير، والأعضاء، والفرق الرياضية، هي الأساس في كل النجاحات. مشيرًا إلى أنها عائلة مترابطة، ولا يمكن أن يفرقها أحد، وأنها تمثل الحماية للنادي على مدار تاريخه.

 

وشدد رئيس النادي، على أن مفهوم "عائلة الأهلي" يتيح للجميع الترابط، والتكاتف، ومواجهة أي ظروف. وأن هذه الروح تميز النادي، وتمنحه مكانة فريدة.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس النادي الأهلي، في احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري للموسم المنقضي، والذي أقامته الشركة الراعية لاتحاد الكرة، في أحد فنادق القاهرة، مساء الجمعة.

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