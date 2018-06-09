الزمالك يعلن تصدي أعضائه لمحاولة الاعتداء على النادي النهري "مستندات"

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا حول قيام محافظة الجيزة بمحاولة هدم أجزاء من النادي النهري، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وجاء بيان الزمالك على النحو التالي:

"في محاولة غاشمة جديدة من محافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة، صباح اليوم السبت ، من خلال الاستعانة بأكثر من 14 بلدوزر للاعتداء على النادي النهري للزمالك ، والتحرش بمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور ، قام ما يقرب من 15 الاف عضو من أعضاء القلعة البيضاء ، بالتوافد على النادي النهري للتصدي لتلك المحاولات التي تستهدف تدمير منشآه تخدم أكثر من 70 الف عضو وعائلاتهم.

ونجح أعضاء الزمالك في الانتصار على محاولة محافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة ، وتلقينهم درسا قاسيا ، حيث فروا من أمام أعضاء النادي ، الذين قام بالهتاف والتنديد بمحاولات المسئولين بمحافظة الجيزة المتكررة بهدم النادي والاعتداء عليه بدون وجه حق.

ويمتلك مجلس إدارة الزمالك جميع المستندات التي تؤكد صحة الموقف القانوني لمجلس إدارة الزمالك ، وعدم وجود أى مخالفات تستحق تلك المحاولات ، التي تكشف بوجود نية مبيته من محافظ العجوزة ورئيس الحي للاعتداء على هذا النادي النهري ، وافتعال أزمة مع رئيس النادي

وسبق أن حصل رئيس الزمالك على كافة التراخيص القانونية لإقامة النادي النهري ، بخلاف مذكرة من مجلس النواب ردا على مذكرة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق تؤكد سلامه موقف الزمالك ، وعدم ارتكابه أي مخالفات".