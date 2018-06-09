الجمهور لـ"محمد إمام": إنت رقم واحد.. والأخير: "بلاش علشان في ناس بتتقمص"





رد الفنان محمد إمام، على تغريدة أحد معجبيه، وذلك بعد نشره برومو فيلمه "ليلة هنا وسرور" المرتقب عرضه في موسم العيد، حيث غرد الأخير: "فنان ورقم واحد إن شاء الله"، قائلًا له: "بلاش رقم واحد دى علشان فيه ناس بتتقمص".









"ليلة هنا وسرور" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.



