ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجمهور لـ"محمد إمام": إنت رقم واحد.. والأخير: "بلاش علشان في ناس بتتقمص"

السبت 09/يونيو/2018 - 01:59 ص
الجمهور لـمحمد إمام: إنت رقم واحد.. والأخير: بلاش علشان في ناس بتتقمص
طباعة
الفجر الفني
 

رد الفنان محمد إمام، على تغريدة أحد معجبيه، وذلك بعد نشره برومو فيلمه "ليلة هنا وسرور" المرتقب عرضه في موسم العيد، حيث غرد الأخير: "فنان ورقم واحد إن شاء الله"، قائلًا له: "بلاش رقم واحد دى علشان فيه ناس بتتقمص".


"ليلة هنا وسرور" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا محمد رمضان محمد امام ليلة هنا وسرور فن سينما رقم واحد دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 2:40:03 AM