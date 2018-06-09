عاجل.. مصادر تكشف كواليس لقاء "مدبولي" بالمرشحين الجدد للحكومة

قالت مصادر حكومية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، المكلف بتشكيل الحكومة، التقى بعدد من المرشحين لحقائب وزارية في أحد المقرات التابعة لوزارة الإسكان للتشاور معاهم.





وأضافت المصادر، لـ"الفجر"، أن اختيار الوزراء الحدد سيكون بناءً على نزاهة المرشح، وقدرة تنفيذه لملفات الوزارة والتواصل مع المواطنين، ولديه روح العمل الجماعي لتنفيذ خطط الحكومة، مشيرة إلى أ ن الجهات الرقابية تبحث ملفات المرشحين للحقائب الوزارية للتأكد من نزاهتهم.





وتابعت المصادر، أن التعديل سيشمل الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية، لافتًا إلى أنه سيتم تغيير اثنين من المجموعة الاقتصادية، والتنقل في بعض الوزارات.





وتوقعت المصادر، الإبقاء على وزراء "التربية والتعليم، والثقافة، والتخطيط، والشباب، والكهرباء، والتضامن"، إضافة إلى الوزارات السيادية.