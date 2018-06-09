ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الخطيب: في حال تتويجنا بالدوري الموسم المقبل سنحتفل مع الجماهير في التتش

السبت 09/يونيو/2018 - 01:45 ص
الخطيب: في حال تتويجنا بالدوري الموسم المقبل سنحتفل مع الجماهير في التتش
محمود الخطيب
طباعة
أحمد جمال وعلي نبوي
 

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قال إن جمهور النادي أحد أهم ركائز النجاح، وأن هناك مساعيَ كبيرةً يقوم بها من أجل عودة الجماهير للملاعب، خلال الموسم الجديد.

 

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات عديدة لعودة الجماهير، قبل أن تحدث بعض الأمور الطارئة. لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مع الجهات المعنية من أجل عودة الجماهير من جديد.

 

وشدد على أنه يأمل في أن ينجح الفريق في الفوز ببطولة الدوري خلال الموسم المقبل، وأن يحتفل مع الجماهير على ملعب التتش بالبطولات، خلال الفترة القادمة.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس النادي الأهلي، في احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري للموسم المنقضي، والذي أقامته الشركة الراعية لاتحاد الكرة، في أحد فنادق القاهرة، مساء الجمعة.

 

 

المزيد عن: محمود الخطيب رياضة تسليم الدرع تسلم الدرع الأهلي أخبار الاهلي والاتحاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 2:50:08 AM