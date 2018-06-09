الخطيب: في حال تتويجنا بالدوري الموسم المقبل سنحتفل مع الجماهير في التتش

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قال إن جمهور النادي أحد أهم ركائز النجاح، وأن هناك مساعيَ كبيرةً يقوم بها من أجل عودة الجماهير للملاعب، خلال الموسم الجديد.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات عديدة لعودة الجماهير، قبل أن تحدث بعض الأمور الطارئة. لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مع الجهات المعنية من أجل عودة الجماهير من جديد.

وشدد على أنه يأمل في أن ينجح الفريق في الفوز ببطولة الدوري خلال الموسم المقبل، وأن يحتفل مع الجماهير على ملعب التتش بالبطولات، خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس النادي الأهلي، في احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري للموسم المنقضي، والذي أقامته الشركة الراعية لاتحاد الكرة، في أحد فنادق القاهرة، مساء الجمعة.