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مجلس الأهلي يشارك في احتفالية تسليم درع الدوري

السبت 09/يونيو/2018 - 01:43 ص
مجلس الأهلي يشارك في احتفالية تسليم درع الدوري
مجلس الأهلي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على حضور الاحتفالية الخاصة بتسليم درع الدوري رقم "40" للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مساء أمس الجمعة.

 

وحضر مجلس الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الاحتفالية، ومعه كلٌ من العامري فاروق نائب الرئيس، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرتجي، وطارق قنديل، ورانيا علواني، ومحمد الدماطي، ومهند مجدي، ومحمد سراج الدين، أعضاء المجلس.

 

الجدير بالذكر، أن اتحاد الكرة نظّم احتفالية لتسليم الأهلي درع الدوري رقم «40» في حضور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

 

 

المزيد عن: مجلس الأهلي رياضة درع الدوري تسليم الدرع أخبار الرياضة
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