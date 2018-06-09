راقصة شهيرة ضحية "رامز تحت الصفر" غدا.. تعرف عليها
السبت 09/يونيو/2018 - 01:30 ص
أحمد رمضان متولي
يستضيف الفنان رامز جلال، في حلقة الغد من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" الراقصة "صوفينار" الشهيرة بصافيناز.
يذكر أن ﻣﻘﻠب ﯾﺑدأ ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!
البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل
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