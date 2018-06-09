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عاجل.. المنتخب يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة أوروجواي بالمونديال

السبت 09/يونيو/2018 - 01:36 ص
عاجل.. المنتخب يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة أوروجواي بالمونديال
مصر وأوروجواي
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الفجر الرياضي
 

أشارت تقارير أوروجوانية، أن الإصابة التي تعرض لها لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي لا تدعو لأي قلق، وأن خروجه في مباراة أوزبكستان كان إجراء احتزاريا.

 

وأوضحت التقارير أن سواريز جاهز تماما لخوض أولى مباريات أوروجواي أمام مصر.

 

ويلتقي منتخب السيلستي نظيره المصري، يوم 15 يونيو الجاري في افتتاح مشوار المنتخبين في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

 

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