ظهير أيسر منتخب مصر يرفض الزمالك

رفض كريم حافظ، الظهير الأيسر لنادي لانس الفرنسي ومنتخب مصر، الانضمام لصفوف الزمالك، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب نادي الزمالك في تدعيم الجهة اليسرى من خلال ضم كريم حافظ، وذلك لتعويض رحيل السوري مؤيد العجان.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر قد استبعد حافظ من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس العالم روسيا 2018.