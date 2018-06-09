ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ظهير أيسر منتخب مصر يرفض الزمالك

السبت 09/يونيو/2018 - 01:22 ص
ظهير أيسر منتخب مصر يرفض الزمالك
منتخب مصر
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

رفض كريم حافظ، الظهير الأيسر لنادي لانس الفرنسي ومنتخب مصر، الانضمام لصفوف الزمالك، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ويرغب نادي الزمالك في تدعيم الجهة اليسرى من خلال ضم كريم حافظ، وذلك لتعويض رحيل السوري مؤيد العجان.

 

جدير بالذكر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر قد استبعد حافظ من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

 

 

المزيد عن: منتخب مصر كريم حافظ ظهير أيسر رياضة الزمالك الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 2:50:08 AM