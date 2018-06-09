إصابة 3 من أسره واحدة في انهيار عقار بالدقهلية

شهدت مدينة نبروة فى محافظة الدقهلية انهيار سقف عقار مكون من 3 طوابق فى مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص "ربة منزل ونجلها وحفيدها".



تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه، يفيد ببلاغ من بعض الأهالى بسقوط جزء من عقار كائن ببندر نبروه.



على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم عمل كردون أمنى حول العقار وبالفحص تبين أن العقار مكون من ثلاث طوابق على مساحة " 45 متر تقريبًا، ملك عبدالجواد ع. ا. وسقوط جزء من سقف الطابق الأول علوى على سقف الطابق الأرضى.



نجم عن ذلك إصابة زكية م.65 سنه ربة منزل " مستأجرة الطابق الأول " بخدوش وكدمات متفرقة بالجسم، ونجلها عزام. 32 سنه عامل بكسر بالقدم اليسرى، وحفيدها لنجلها عزام. 12 سنه طالب بخدوش وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى نبروه المركزى وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج عدا الأولى، وبسؤال المصاب الثانى أيد مضمون الفحص، وعلل ذلك لقدم بناء العقار وتآكل حديد التسليح - ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.



بسؤال السيد إ. 50 سنه مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة نبروه قرر بعدم صدور ثمة قرارات إزالة أو ترميم للعقار وأوصى بإخلائه لحين عرض حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.