تهاني الجبالي عن مسلسل "العاصوف": "نواجه إعلام ممنهج"



ووجهت "الجبالي"، كلمة لاذعة لصناع المسلسل، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج"حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، قائلة: "لماذا تريدون أن تضعوا التراب على المشروع القومي العربي؟ هل نسيتم عندما كنتم عرب كان لكم احترام في العالم؟ أما الآن أصبحتم تعاملون كشظايا وكل منكم مستهدف في ذاته، وإن لم تكونوا عربا فالكل في هزيمة".



عقبت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، على مشهد حرق صور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مسلسل "العاصوف" المذاع على قنوات MBC، قائلة: "نواجه إعلام ممنهج.. وهدفه المشروع القومي العربي وليس جمال عبدالناصر".