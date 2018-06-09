نائبة تطالب بوضع ضريبة على الدروس الخصوصية



وطالبت هنري، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، بوضع ضريبة على المهن الحرة والدورس الخصوصية، مستكملة: "الحكومة لم تقم بضم المهن الحرة للضريبة رغم أنه يُناقش منذ 3 سنوات في اللجنة الاقتصادية.



وتابعت أن المقياس الوحيد على نجاح الحكومة في الفترة الماضية هو راحة المواطن، مستكملة: "إحنا في انحدار".



قالت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، إن الدولة لديها مشكلة في وضع سياسات عادلة للتحصيل الضريبي، متسائلة أين وعود الدولة بتعيين مجلس لوضع سياسات للتحصيل الضريبي.