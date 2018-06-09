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نائبة تطالب بوضع ضريبة على الدروس الخصوصية

السبت 09/يونيو/2018 - 04:51 ص
نائبة تطالب بوضع ضريبة على الدروس الخصوصية
النائبة نادية هنري
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جهاد جمال
 
قالت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، إن الدولة لديها مشكلة في وضع سياسات عادلة للتحصيل الضريبي، متسائلة أين وعود الدولة بتعيين مجلس لوضع سياسات للتحصيل الضريبي. 

وطالبت هنري، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، بوضع ضريبة على المهن الحرة والدورس الخصوصية، مستكملة: "الحكومة لم تقم بضم المهن الحرة للضريبة رغم أنه يُناقش منذ 3 سنوات في اللجنة الاقتصادية.

وتابعت أن المقياس الوحيد على نجاح الحكومة في الفترة الماضية هو راحة المواطن، مستكملة: "إحنا في انحدار".
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