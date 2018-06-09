يسري الفخراني عن "الرحلة": "التفاصيل الصغيرة جعلت منه أحد أهم مسلسلات رمضان"

أشاد الكاتب يسرى الفخراني، رئيس قناة "dmc دراما"، بنجاح مسلسل "الرحلة"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب "يسري" عبر حسابه: "صُنع وعُرض في Dmc ، هذه التفاصيل الصغيرة جعلت منه أحد أهم مسلسلات رمضان، بطولة مشتركة لممثلين موهوبين ونص مختلف وإخراج متحيز وإنتاج سَخي بخبرة وإصرار تميز".



