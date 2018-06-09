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يسري الفخراني عن "الرحلة": "التفاصيل الصغيرة جعلت منه أحد أهم مسلسلات رمضان"

السبت 09/يونيو/2018 - 12:42 ص
يسري الفخراني عن الرحلة: التفاصيل الصغيرة جعلت منه أحد أهم مسلسلات رمضان
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شيماء عطية
 

أشاد الكاتب يسرى الفخراني، رئيس قناة "dmc دراما"، بنجاح مسلسل "الرحلة"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 


وكتب "يسري" عبر حسابه: "صُنع وعُرض في Dmc ، هذه التفاصيل الصغيرة جعلت منه أحد أهم مسلسلات رمضان، بطولة مشتركة لممثلين موهوبين ونص مختلف وإخراج متحيز وإنتاج سَخي بخبرة وإصرار تميز".


"الرحلة" قصة نور الشيشكلي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب باسل خياط، كل من حنان مطاوع، وريهام عبدالغفور، ومي سليم. 



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