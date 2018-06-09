بلاغ ضد صاحبي مستودع حديد وأسمنت بسوهاج يتهمهما بالاستيلاء على 100 مليون جنيه

تقدم 7 أشخاص ببلاغ لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج ضد صاحبي مستودع حديد واسمنت بالإستيلاء علي مائة مليون جنيهًا منهم بزعم في مجال تجارة الحديد والاسمنت مقابل أرباح شهرية 4 % إلا أنهما لم يفا بوعدهما أو رد المبالغ.



وتلقي اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا من علاء السيد محمد مهدي احمد 39 عامًا مدرس ويقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج وعدد6 آخرين بتضررهم من كلًا من "عمر ث ع" 48 عامًا صاحب مستودع حديد وأسمنت، و"حسين م ع" 41 عامًا صاحب مستودع حديد وأسمنت، ويقيمان بندر أخميم دائرة مركز أخميم لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالي مائة مليون جنيهًا لتوظيفها في مجال تجارة الحديد والاسمنت مقابل أرباح شهرية 4 % إلا أنهما لم يفا بوعدهما أو رد المبالغ.



بإجراء التحريات السرية حول الواقعة، أكدت صحتها وعقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2353 إداري مركز أخميم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة لتولي التحقيق.