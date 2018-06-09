أمير كرارة يكشف مصير "كلبش" بعد نجاح الجزئين الأول والثاني

كشف النجم أمير كرارة، مصير مستقبل مسلسله " كلبش" بعد نجاح جزئيه الأول والثاني وتحقيقهما نسب مشاهدات مرتفعة جدًا خلال عرضهما في الموسم الرمضاني.





وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس إينرجي للدراما" المذاع على راديو "إينرجي"، إلى أنه لا توجد خطة حتى الآن لإنتاج جزء ثالث من المسلسل.

ولفت أمير كرارة انتباه أنظار جمهوره إلى أنه ينتظر ردود الأفعال على الموسم الثاني، لتقييم العمل.







