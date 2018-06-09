تامر عبدالمنعم يفجر مفاجأة عن الفنانة زينة



وتابع "عبدالمنعم"، أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، قائلًا: "أنا مش شيطان"، مستكملًا: "عز رفض إجراء تحليل الحامض النووي، وزينة هي من طالبته بإجرائه".



قال الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، إن الفنانة زينة كانت خطيبته، وعلاقته بها مازال يحكمها الاحترام المتبادل.وأشار خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، الجمعة، إلى أن توأم زينة هما نجلا أحمد عز، مؤكدًا أنه من المحال أن تدعي زينة ذلك بالكذب.