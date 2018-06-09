ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد صلاح: تأهل مصر للمونديال مثل فوز إسبانيا باللقب

السبت 09/يونيو/2018 - 12:28 ص
محمد صلاح: تأهل مصر للمونديال مثل فوز إسبانيا باللقب
محمد صلاح
طباعة
منى العوضي
 

 

تحدث محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية "كييف".

 

وقال الفرعون المصري خلال حوار حصري مع صحيفة "الماركا" الإسبانية: "الخروج الإضطراري من نهائي كييف كانت أسوأ لحظة في مسيرتي".

 

واعترف "صلاح" أنه مر بوقت صعب للغاية عقب إصابته في النهائي الأوروبي، قائلًا: "بدأت أفكر في إنني سوف أغيب عن بطولة كأس العالم، لقد كنتُ مدمرًا".

 

وفيما يتعلق بتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم، أكد: "بالنسبة لنا التأهل لكأس العالم يكاد يكون مثل فوز إسبانيا باللقب".

 

المزيد عن: نهائي أوروبا محمد صلاح ليفربول كأس العالم رياضة التتويج باللقب التأهل للمونديال الإصابة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 1:00:01 AM