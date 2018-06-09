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قيامة أرطغرل الحلقة 120 الجزء الرابع موقع ناة trt التركية مترجمة إلى العربية

السبت 09/يونيو/2018 - 12:20 ص
قيامة أرطغرل الحلقة 120 الجزء الرابع موقع ناة trt التركية مترجمة إلى العربية
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الفجر الفني
 

عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.


ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع، إضافة إلى ترددات القنوات التي تعرض المسلسل.

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