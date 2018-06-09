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مفجر قضية الآذان الشيعي من مسجد الحسين: نفيت الواقعة واعتذرت

السبت 09/يونيو/2018 - 03:54 ص
مفجر قضية الآذان الشيعي من مسجد الحسين: نفيت الواقعة واعتذرت
صورة أرشيفية
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جهاد جمال
 
قال محمود بكري، الكاتب الصحفي، إنه إُرسل إليه مقطع فيديو مذاع فيه رفع الآذان الشيعي من مسجد الحسين، متابعًا: "قمت بنشره في إحدى الجروبات على "فيسبوك".

وأوضح بكري، خلال مداخلة هاتفية أجراها ببرنامج "العاشرة مساءًا، المذاع بفضائية "دريم"، مساء الجمعة، أنه تبين له بعد ذلك أن المقطع يرجع لعام 2014 فقام بتقديم اعتذار وحذفه، ونفي الواقعة على الفور، مؤكدًا أن سبب انتشاره ورواجه قيام أحد أعضاء الجروب بأخذه ونشره بشكل موسع على صفحات التواصل الاجتماعي.
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