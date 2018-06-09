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"الإبراشي" عن استقبال المواطنين لعلاء مبارك: "الناس بتعيد حساباتها"

السبت 09/يونيو/2018 - 02:27 ص
الإبراشي عن استقبال المواطنين لعلاء مبارك: الناس بتعيد حساباتها
الإعلامي وائل الإبراشي
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أمنية فوزي
 
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على استقبال المواطنين لعلاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الحسين، قائلًا: "ربما الناس بتبدأ تغير قناعتها؛ بسبب أخطاء جسيمة ارتكبت خلال الثورة من قبل الإخوان".

وأوضح الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة، أن البعض ساهم في تشويه صورة الثورة بشكل كبير، منهم بعض الذين ركبوا موجة الثورة وادعوا أنهم في مقدمة الصفوف، معقبًا: "بسميهم صبينة الثورة، والذين جعلوا الناس تعيد حساباتهم ومعتقداتهم".

وأضاف أن الذين نشروا حالة الثورة بشكل عبثي وأضروا بها هم الذين أوصلوا مشهد الاستقبال لهذه الصورة، لافتًا إلى أن الصورة تدعو للتأمل وتدعو للمناقشة.
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