ختام دورة "الصداقة" الرمضانية في كرنفال رياضي بسوهاج

أسدل الستار علي دورة الصداقه الرمضنية الثانية بقرية البورة مركز البلينا محافظة سوهاج، والتي أقيمت على روح المرحوم جاد الكريم عرفات.

وفاز منتخب الحرجة بحري باللقب على حساب الساحل بحري في المباراة النهائية بنتيجة 3/2 في مباراة ممتعة ومثيرة.

وشهدت المباراة النهائية حضور كوكبة من الشخصيات الساسية والرياضية بمركز البلينا ومحافظة سوهاج.

وأكد فايز عزت العواري المنسق الرياضي للبطولة، أن المسابقة شهدت روحا رياضية عالية بين جميع الفرق المتنافسة، وحملت أجواء رمضانية رائعة، مشيرا إلى أن البطولة نجحت في تحقيق فكرتها الأولى وهي تدعيم أسس الترابط بين القري والفرق المتنافسة في إطار رياضي.