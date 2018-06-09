مصرع طفل على يد جارته بعد خطفه والسبب! (فيديو)
السبت 09/يونيو/2018 - 12:31 ص
جهاد جمال
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، فيديو عن مقتل طفل على يد جارته وشقيقتيها بالبحيرة.
حيث عرض التقرير، أن الطفل يوسف لقى مصرعه بسب اتهام أحد أشقاءه إحداهن بالسرقة.
وقال والد الطفل إن الجناة قاموا بخطف الطفل من "الكتاب"، وقتله وإلقاء جثته بالزراعات.
حيث عرض التقرير، أن الطفل يوسف لقى مصرعه بسب اتهام أحد أشقاءه إحداهن بالسرقة.
وقال والد الطفل إن الجناة قاموا بخطف الطفل من "الكتاب"، وقتله وإلقاء جثته بالزراعات.