مصرع طفل على يد جارته بعد خطفه والسبب! (فيديو)



حيث عرض التقرير، أن الطفل يوسف لقى مصرعه بسب اتهام أحد أشقاءه إحداهن بالسرقة.



وقال والد الطفل إن الجناة قاموا بخطف الطفل من "الكتاب"، وقتله وإلقاء جثته بالزراعات.









عرض الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، فيديو عن مقتل طفل على يد جارته وشقيقتيها بالبحيرة.