سعد محسن لـ"الفجر الرياضي": أتمنى عودتي للممتاز مرة أخرى

ظهر سعد محسن المنضم حديثا لفريق بلدية المحلة البالغ من العمر 33 عاما، وابن قرية ميت الكرماء التابعة لمحافظة المنصورة، والذي يجيد اللعب في مركز المدافع بصورة طيبة مع فريقه السابق فاركو، حيث شارك معه 22 مباراة بالممتاز "ب".

وفي حوار خاص لـ "الفجر الرياضي" ، قال محسن إن بدايته كانت في نادي كهربا طلخا لمدة 3 مواسم، ثم انتقل إلى المنصورة لمدة موسمين ونصف، ثم سموحة موسمين، ثم إلى طلائع الجيش موسم واحد، ثم عاد مرة أخرى إلى المنصورة لمدة موسمين، ثم إلى فاركو لمدة عامين، وأخيرا ضمني فريق بلدية المحلة لمدة موسمين، وساهمت في صعود المنصورة.

وأوضح سعد أنه خلال فترة إعداد الموسم الماضي، لم تكن كافية على الاطلاق من خلال تدرب الفريق تحت قيادة المدير الفني الأجنبي "روي أجوش"، لذلك أصيب في بداية الموسم في عضلة السمانة وهو الأمر الذي أبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وأضاف أنه تلقى العديد من العروض بالممتاز "ب" من فريق الرجاء والمنصورة والأوليمبي وسماد أبو قير وبلدية المحلة، لكنه فضل المشاركة مع البلدية لأن أحواله مستقرة مثل نادي فاركو، وأتمنى الصعود معه للدوري الممتاز.

واختتم اللاعب أنه يتمنى العودة للعب في الممتاز مرة أخرى ومثله الأعلى محليا أحمد فتحي لاعب النادي الأهلى.