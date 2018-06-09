وزير البترول الأسبق يكشف كيف حارب أخونة الوزارة في عهد محمد مرسي



وأوضح "كمال"، خلال حواره ببرنامج"نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية"المحور"، مساء الجمعة، أنه تعرض لضغوط كبيرة خلال توليه منصب وزير البترول لتعيين إخوان داخل الوزارة، ولكن لم يستطع أحد منهم اختراق الوزارة أثناء عمله خلال 11 شهرا.



وتابع وزير البترول الأسبق: "أحد قيادات الإسلام السياسي صرح بأنهم لم يستطيعوا اختراق وزارة البترول أثناء وجودي، وهذه شهادة تقدير لأني حفظت على هذا القطاع الهام".



كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، كيف حارب أخونة وزارة البترول في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أن فترة حكم الإخوان كانت صعبة للغاية.