حلا شيحة بعد نشر صور أفلامها القديمة: "لست ُ نادمة علي شئ مر من حياتي"

وكتبت "حلا" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حابة أوضح حاجة بسيطة

اَي حد بتعمد ينزل لي صورة من أفلامي السابقة علي صفحتي لن يستفزني أبداً بفضل الله و الذنب مش انا اللي حخده ده حيكون كله علي الشخص اللي سولت له نفسه الأمر ده أنا بخاف من الله وحده الحمد لله قو ية جدا بالله وحده ثم الدعاء و ادعوا الله الثبات في كل لحظة في يومي و انا ذقت الحياة بعيد عن الله

و بالقرب منه ولا أتخيل حياتي أن تعود كالسابق".

وأضافت: "و الحمد لله انا بنت ناس طيبين و عائلة طيبة ولي في حياتي السابقة بعض الأخطاء لكن اخطاء بنت في سن صغير شئ وارد و لابد منه، كل الانسان يخطئ و لابد ان يخطئ و الا فكيف يعرف الصواب .

لست ُ نادمة علي شئ مر من حياتي لان كل ما مضي قادني إلى الله ومحبته والتعلق به الدنيا دار اختبار لكل الناس احنا جينا هنا لحكمة عظيمة و لهدف ولو الإنسان مسألش نفسه و حاسب نفسه كل فترة حيعيش كدة و خلاص.. لازم نسأل نفسنا احنا مين وهنا ليه وايه السبب في وجودنا، أسئلة غيرت حياتي و حياة ناس كتير".





واختتمت: "واللي بيسأل بصدق غير اللي بيضحك علي نفسه بشوية اوهام تريحه وحيصدقها وخلاص، علشان كدة بقول لأي حد بيحاول يأذيني علي الصفحة او يقول كلام عني بيحاول بيه يضايقني أقوله متحاول معايا وصعب تعرف، لأن مصدر قوتي و صبري و استمراري في طريقي من الله القوي المتين الجبار العزيز اللي لو كنت تعرف قدره مكنتش حتي فكرت انك تإذي نفسك ايوة انت فعلاً أذيت نفسك أما أنا ففوضتُ امري الي الله والله المستعان علي ما تصفون" .