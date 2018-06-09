زي النهاردة بتاريخ 9-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 9-6-2018





أحــــــــــداث





641 - المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصه حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر.





1898 - المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكريًا.





1928 - بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع.





1928 - تشارليز كينجزفورد سميث وطاقمه يقوموا بأول رحلة عابرة للمحيط الهادي بطائرة «فوكار إف.سفن بي /3إم» تسمي «الصليب الجنوبي»، حيث رحلوا من أوكلاند بكاليفورنيا في 31 مايو ووصلوا إلى بريزبان عبر هونولولو وفيجي، وإستغرقت الرحلة 83 ساعة.





1938 - تشكيل القوات الجوية النيكاراغوية كقوة حزبية في ناسيونال دي غارديا.





1940 - الجيش النرويجي يستسلم لقوات ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.





1965 - بداية ثورة ظفار في عُمان.





1967 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة.





1947 - السلطات الإسرئيلية تهدم حي المغاربة بمدينة القدس.





1982 - طائرات القوات الجوية الإسرائيلية تشن هجوم جوي كثيف على مواقع الدفاعي الجوي السوري في البقاع اللبناني وتدمر معظمها وذلك في إطار الحرب التي تشنها على لبنان.





1989 - عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ولبنان.





1996 - القوات الجوية السويدية تفتتح مدرسة لتعليم الطيران في «ساتيناس».





1999 - الأميرة رانيا العبد الله تتوج ملكة على المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في يوم احتفال الملك عبد الله الثاني بتتويجه على العرش.





2006 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المقامة في ألمانيا.





2012 - المجلس الوطني السوري ينتخب عبد الباسط سيدا رئيسًا له خلفًا لبرهان غليون.





مــــــــواليـــــــــــد





1595 - الملك فواديسواف الرابع، ملك بولندا.





1661 - القيصر فيودر الثالث، قيصر روسيا.





1672 - الإمبراطور بطرس الأكبر، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.





1781 - جورج ستيفنسون، مهندس إنجليزي وأول من أنشأ سكة حديدية في العالم.





1812 - يوهان جدفريد جال، عالم ألماني في علم الفلك.





1843 - برتا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1905.





1851 - تشارلز بونابرت، سياسي أمريكي.





1875 - هنري ديل، طبيب إنجليزي حاصل جائزة نوبل في الطب لعام 1936.





1925 - نيللي مظلوم، ممثلة وراقصة مصرية من أصل يوناني.





1944 - زيزي البدراوي، ممثلة مصرية.





1950 - فاديا خطاب، ممثلة سورية.





1951 - محمد الصقر، سياسي وإعلامي كويتي.





1954 - إدواردو أنييلي، ابن جياني أنييللي رئيس نادي يوفنتوس السابق.





1961 - مايكل جي فوكس، ممثل أمريكي / كندي.





1963 - جوني ديب، ممثل أمريكي.





1969 - إريك وينالدا، لاعب كرة قدم أمريكي.





1974 - محمد الصيرفي، ممثل كويتي.





1975 - أوتو أدو، لاعب كرة قدم غاني.





1976 - أميشا باتيل، ممثلة هندية.





1978 - ميروسلاف كلوزه، لاعب كرة قدم ألماني.





1980 - خالد عبد القدوس، لاعب كرة قدم كويتي.





1982 - فهد الفرحان، لاعب كرة قدم كويتي.





1983 - بثينة الرئيسي، ممثلة عمانية.





1983 - فراس الخطيب، لاعب كرة قدم سوري.





1984 - مسعود شجاعي، لاعب كرة قدم إيراني.





1984 - ويسلي سنايدر، لاعب كرة قدم هولندي.





1988 - سقراط باباستاثوبولوس، لاعب كرة قدم يوناني.





وفيـــــــــات





68 - الإمبراطور نيرون، إمبراطور روماني.





373 - أفرام السرياني، قديس سرياني.





1870 - تشارلز ديكنز، روائي بريطاني.





1946 - أناندا ماهيدول ، ملك تايلندي.





1959 - أدولف فينداوس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1928.





1974 - ميغل أنخل أستورياس، كاتب غواتيمالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1967.





1976 ـ غيرد غايزر، أديب ألماني.





1989 - جورج بيدل، عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.





1994 - جان تنبرجن، اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1969.





1996 - عبد العزيز حسين، أديب وسياسي كويتي.





2005 - عبد الله محمود، ممثل مصري.





2008 - سليمان الموسى، كاتب أردني.





2011 - جوسيب كاتالينسكي، لاعب كرة قدم بوسني.





2011 - توموكو كاواكامي، ممثلة أداء صوتي يابانية.





2017 - آدم ويست، ممثل أمريكي.





أعيـــــــاد ومنــــــــاسبــــــــــات





عيد الجلوس في المملكة الأردنية الهاشمية.



