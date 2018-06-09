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تامر عبدالمنعم: "إزاي أشتم مبارك وأبويا اشتغل معاه"

السبت 09/يونيو/2018 - 01:29 ص
تامر عبدالمنعم: إزاي أشتم مبارك وأبويا اشتغل معاه
الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم
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هدى عبدالرازق
 
قال الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، إنه يظهر على قناتي الشارقة والجزيرة أكثر من ظهوره على قناة العاصمة، مضيفا: "مبخسرش معاركي لأني شريف".

وأشار "عبدالمنعم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، الجمعة، إلى أنه يحب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كثيرًا، مضيفا أن مبارك تعرض للظلم كثيرا، وكان عليه أن ينصفه.

وأضاف أن مبارك بمثابة أب له، ويتسم بالحكمة، متابعا: "إزاي أشتم مبارك، وأنا كنت من الحزب الوطني، وأبويا اشتغل معاه.. ولا أنتم بتحبوا الواطيين".
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