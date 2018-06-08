الدنيا صيام.. 8 قواعد لقيادة آمنة في نهار رمضان

بدأت منذ أيام قليلة العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، والذي يكثر فيه خروج الصائمين لقضاء حوائجهم قبل عيد الفطر المبارك، والكثير منهم يخرج في نهار رمضان، سواء سائقًا سيارته بنفسه أو مستخدمًا وسائل المواصلات بصفة عامة، ومع ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الصيام يشعر العديد من السائقين بالإرهاق وعدم التركيز، ومن ثم يقدم "الفجر" 8 قواعد لقيادة آمنة في نهار رمضان.

الراحة

قبل القيادة لابد أن يكون سائق السيارة في حالة صحية جيدة تسمح له بالقيادة الآمنة أثناء الصوم، وفي حالة الشعور بالتعب أو النعاس أو الإرهاق فلابد من عدم القيادة والتوقف فورًا حتى الإفطار.

الوعي

لابد أن يكون السائق في وعي منتبهًا لقيادته، ففي حالة مزاج غير معتدل عليه التوقف فورًا حتى لا يتسبب في إصابته وإصابة الآخرين.

النوم الكافي

ينصح بعدم القيادة إذا كان السائق لم يحصل على القسط الكافي من النوم، حيث ذلك يؤدي إلى الجهد الكبير والإرهاق.

تجنب السرعة العالية

لابد أن يتجنب السائق السرعات العالية خلال القيادة في نهار رمضان، والحرص على ضبط النفس، والصبر، وأكثر لطفًا، خلال التعامل مع الآخرين من أجل سلامة الجميع، بالإضافة إلى الالتزام بالسرعة المحددة والمسافة الآمنة بين السيارات مع ارتداء حزام الأمان.

تناول وجبة السحور

ينصح الأطباء، وفق ما جاء بموقع طبي الإلكتروني، بـ "تناول خبز من الحبوب الكاملة مع اللبنة بالإضافة إلى قطعة من الفاكهة أو الحبوب مع الحليب الطازج والفواكه المجففة، مع الإبقاء بعيدًا عن الحلويات التي يمكن أن تزيد الشعور بالجوع بعد بضع ساعات من بدء الصيام، وكذلك تجنب الأطعمة المالحة لأنها تسبب العطش".

تناول الخضروات والفواكه

كما ينصح بـ "الإكثار من تناول الخضروات مثل الجرجير والفواكه مثل البطيخ المعروف بالمحتوى العالي من الماء كمصدر غني للسوائل وبالتالي تجنب التعرض للجفاف خلال النهار".

تجنب القيادة بعد تناول وجبة ثقيلة

وفي سعيد متصل ينصح الأطباء السائق بـ "تناول وجبة الإفطار على فترات متقطعة بكميات قليلة؛ هذا يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل وتجنب أي مشاكل صحية تعيق القدرة على القيادة".

إبقاء الجسم رطبًا

كما ينصح الأطباء بـ "الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم، ينبغي على الرجال شرب 3.7 لتر من الماء يوميًا، يجب على النساء 2.7 لتر من الماء يوميًا، حيث أن الجفاف ينتج عنه تراكم حمض اللاكتيك بالعضلات مما يسبب للسائق الألم والتشنج وضعف الأداء أثناء القيادة، وينصح الصائم بالإكثار من شرب الماء لتعويض ما يفقده خلال الصيام، ينصح بالابتعاد عن المشروبات الأخرى الغنية بالسعرات الحرارية التي يمكن أن تسبب زيادة الوزن والمشروبات المنشطة مثل القهوة والشاي التي يمكن أن تزيد من فقدان السوائل لأنها تعد من مدرات البول خلال فترات الإفطار".