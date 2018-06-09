تامر عبد المنعم: الرئيس "السيسي" أنقذ البلاد من احتلال الإخوان

عقب الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، على صورة قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "أعوذ بالله.. كلهم في السجن".



وأشار "عبدالمنعم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من احتلال الإخوان، لافتا إلى أن كل رئيس جاء مصر أضاف لها شيئا، ويحسب للرئيس السيسي محاربته للإرهاب.