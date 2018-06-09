تامر عبد المنعم: "مصر تحتاج إلى وزير إعلام" (فيديو)









عقب الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، على الوضع الإعلامي في مصر، مشيرًا إلى أن الإعلام، والرئيس السيسي يحتاجان إلى وزير إعلام.وأشار خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، إلى أن الإعلام ليس "توك شو"، وإنما هو منظومة متكاملة، معتبرا أن هناك من صمم على ألا يكون هناك وزير إعلام في الدستور، مضيفا:، "الدستور مش قرآن".