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"أزهري": الشبكة لا تحل للفتاة بعد فسخ الخطبة إلا في حالتين (فيديو)

السبت 09/يونيو/2018 - 12:22 ص
أزهري: الشبكة لا تحل للفتاة بعد فسخ الخطبة إلا في حالتين (فيديو)
الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف
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جهاد جمال
 
قال الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف، إن الشبكة ليست هدية ولكنها جزء من المهر، مؤكدًا أنها هي لا تحل للمرأة إلا بالعقد "عقد القران"، أو الدخول.

وتابع صبري خلال تصريحات تلفزيونية، إجابة على تساؤل متصلة حول هل تجوز لها الشبكة بعد فسخ الخطبة "إنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما لا يملك.

وأضاف الداعية الإسلامي أنه يجوز للمرأة أن تأخذ الشبكة في حالة واحدة وهي أن يعطيها له بمحض إرادته وموافقته ورضاه، مؤكدًا أن الشبكة ليست هدية بل هي جزء من المهر، وهذا ما ثبت عرفيًا، مستكملًا الشبكة وعد بالزواج، موضحًا أنه في حالة قيام الخاطب بخطب أكثر من فتاة بشكل متتابع ويقوم بفسخ الخطبة "فده تاريخه أسود ولازم يتعور"، لافتًا إلى أن الشرع حينها يجيز أن تأخذ الفتاة للشبكة".


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