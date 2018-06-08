تناولي هذه الوجبات الـ6 يومياً للتتخلصي من الدهون الزائدة!

لا شكّ أنّ حلم كلّ السيدات اللاتي يعانين من مشكلات في أوزانهنّ هو التخلّص من دهون أجسادهن الزائدة، وبينما قد تكون خطط فقدان الدهون مُقيِّدة للغاية، فإنّ خبيرة تغذية استرالية كشفتْ عن طريقة مختلفة لفقدان الدهون، ألا وهي الإكثار من الأكل.





وكشفت تلك الخبيرة، وتدعى لين وارد، 28 عاماً، من بريسبان، عن 6 وجبات يتعيّن على أيّ امرأة ترغب في فقدان دهون جسمها الزائد، أنّ تهتم بتناولها بصورة يومية.





وقالت لين، إنّ أول شيء يتعين عليكِ القيام به لفقدان الدهون هو تناول أطعمة كثيرة ونظيفة. وأضافت لين عبر صفحتها على موقع إنستغرام، أنّ التنوّع من ضمن الأشياء الهامة كذلك حين يتعلق الأمر بالسعي لفقدان الدّهون، علماً بأنّ الجسم يتّسم بقدر كبير من الذكاء وأنه سرعان ما يتكيّف مع أيّ نظام غذائي جديد.





وحدّدت لين في القائمة التالية 6 وجبات، يجب تناولها يومياً لضمان التخلّص من الدّهون الزائدة:





الوجبة الأولى:

أفوكادو مهروس على خميرة متخمرة مع طماطم مفرومة، جبنة فيتا مفتتة وعصرة ليمون، وكوب من الشاي الأخضر.





الوجبة الثانية:

زبادي يوناني عالي البروتين، مع معلقتين كبيرتين من وجبة الجرانولا وقهوة.





الوجبة الثالثة:

سلطة مع تونة معلبة، زيتون، جبن، خس، جزر وطماطم، إلى جانب شاي أسود، بدون حليب أو سكر.





الوجبة الرابعة:

موز و12 حبة من لوز تماري.





الوجبة الخامسة:

سلطة مع كسكسي، وكاري الخضار مع حمص.





الوجبة السادسة: